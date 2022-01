"I toni accorati del sindaco Raffaele Stancanelli sono la più genuina espressione di una persona perbene, onesta e leale, chiamata in causa in una vicenda in cui egli è palesemente estraneo con motivazioni che lasciano sinceramente perplessi". Lo dicono in merito al rinvio a giudizio per abuso d'ufficio del sindaco, i capigruppo della maggioranza in consiglio comunale Nuccio Condorelli(Pdl), Nello Cimino(Mpa), Valeria Sudano(Pid), Salvo Di Salvo(Famiglia, lavoro e solidarietà) e Alessandro Messina(Autonomia in Movimento). "A Stancanelli - aggiungono - riconfermiamo ogni sentimento di stima e apprezzamento per il rigore e la serietà con cui affronta ogni giorno le emergenze mettendoci la faccia senza risparmio di energie personali nell'esclusivo interesse dei cittadini". (ANSA)

© Riproduzione riservata