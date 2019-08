Schianto in moto a Villafranca, perde la vita un poliziotto di Messina

Incidente mortale intorno alle 2.30 di stanotte nella frazione Divieto di Villafranca. A perdere la vita è stato un giovane poliziotto, Salvatore D'Anna, 39 anni di Messina.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, in quanto autonomo e per il sopraggiungere dei carabinieri dopo l'arrivo del 118.

Da una prima sommaria ricostruzione, il motociclista si sarebbe schiantato contro il palo della pubblica illuminazione mentre percorreva la via Madonna del Tindari, che delimita esternamente l'area ex "Pirelli", di fronte a villa Marullo. Vani i soccorsi: i sanitari del 118, che hanno trasportato il corpo del poliziotto al "Policlinico" di Messina, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

