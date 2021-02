Mafia: operazione contro il clan Cappello-Bonaccorsi di Catania, 15 fermi

Sono quindici i fermati ritenuti affiliati al clan Cappello-Bonaccorsi dell’operazione «Minecraft» della Polizia di Stato. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante di essere associazione armata, associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente e spaccio in concorso, con l’aggravante di avere agevolato il clan Cappello-Bonaccorsi; detenzione illegale e porto in luogo pubblico di diverse armi clandestine da guerra nonchè ricettazione in concorso, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan Cappello-Bonaccorsi.

Il gip nell’udienza di convalida ha riconosciuto il ruolo di capi e organizzatori della cosca a Massimiliano Cappello e Salvuccio Lombardo.

