Coronavirus Sicilia, quasi 3 mila casi e 5 vittime

Sono 2.960 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 17.121 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. Le persone decedute sono 5, con il totale delle vittime da inizio pandemia che tocca quota 11.106.

I ricoveri in degenza ordinaria sono 564 (+6 rispetto a ieri), in terapia intensiva 21, 4 in meno rispetto a 24 ore fa. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 746 sono relativi a giorni precedenti al 16/06/2022, e che il numero dei decessi comunicato è da riferirsi ai seguenti giorni: 2 il 15/06/2022; 1 il 01/02/2022; 1 il 18/01/2022; 1 il 14/01/2022.

