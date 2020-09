Cinema, da Roma torna alle Eolie il SalinaDocFest: a Ficarra e Picone il premio Siae

Il SalinaDocFest torna nella sua terra d'origine. Dopo il successo all'Orto Botanico di Roma, il Festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani, si sposta di nuovo sull'isola fino al 26 settembre.

Venerdì 25 settembre grande attesa per Ficarra e Picone che arriveranno al SalinaDocFest e riceveranno il Premio SIAE Sguardi di Cinema. La serata a partire dalle 21.30 sarà introdotta da un saluto del sindaco di Malfa Clara Rametta.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone, duo comico tra i più amati del panorama italiano contemporaneo, sono insieme sulla scena dal lontano 1993. I personaggi nati dal loro genio creativo sono diventati un vero e proprio cult. Ficarra e Picone saranno a Salina per confermare la stima verso il lavoro che il festival porta avanti da anni con le scuole eoliane, i giovani e la formazione. Saranno i protagonisti di un incontro con il pubblico in cui parleranno dell’importanza di insegnare ai giovani come avere uno sguardo attento e critico. L’incontro, dal titolo “La commedia torna al cinema” sarà moderato dal critico Emiliano Morreale.

Ricevono il Premio SIAE Sguardi di Cinema “perché in venti anni di carriera tra set, palcoscenici e studi televisivi sono diventati simboli di una comicità raffinata, che parla al proprio tempo con delicatezza e stupore, senza mai scadere nella banalità del volgare e al contempo trattando senza sconti i temi sociali cari alla commedia all’italiana”.

Per l’occasione sarà proiettato, per il pubblico del festival, il loro film campione d’incassi Il primo Natale, vincitore del David Donatello del Pubblico 2020.

A Ficarra e Picone anche gli omaggi di L'Ariana - Il Borgo di Rinella consegnato da Paolo e Simona Interdonato Grillo, e di Mentuccia Salina.

Il SalinaDocFest diretto da Giovanna Taviani è realizzato con il sostegno di Banca del Fucino - Gruppo Bancario Igea Banca, è entrato nel 2011 nel Calendario dei Grandi Eventi della Regione Sicilia, nel 2019 è stato realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, con il contributo della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, nell'ambito del progetto “Sensi Contemporanei”, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

