Maltempo in Sicilia, Candiani: "Raccolta fondi per le popolazioni devastate"

"Per sostenere la Sicilia devastata dal maltempo, dalla mezzanotte del 4 novembre sarà attivo il numero 45500 per dare un contributo di solidarietà attraverso una raccolta fondi, come già previsto per le popolazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria".

Lo dice il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno, che esprime "vicinanza ai siciliani che stanno vivendo giorni difficili per le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha flagellato l’Isola".

«La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia». Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando un video degli effetti del maltempo nel bellunese.

© Riproduzione riservata