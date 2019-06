Acque reflue nel torrente Fondachello, sequestrato il depuratore di Malvagna

Nell'ambito del monitoraggio di tutti i depuratori comunali del litorale dal Comune di Messina a quello di Giardini Naxos, sono state scoperte falle nel ciclo depurativo dovute ad una carente manutenzione dell'impianto che immetteva reflui fognari non depurati che danneggiavano le acque del torrente Fondachello, affluente del fiume Alcantara che sfocia nel Mar ionio.

Il depuratore comunale è stato sequestrato e sei persone sono indagate.

È il risultato dei controlli della Capitaneria di Porto di Messina sul depuratore di Malvagna, dove sono state accertate delle criticità insieme al personale tecnico dell’Arpa Sicilia.

In seguito ad una serie di operazioni di campionamento, eseguite in un vasto arco temporale, le analisi di laboratorio hanno evidenziato delle condizioni inadeguate per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto.

