Messina, lavori sul viadotto Ritiro: ecco come cambia il traffico

Sette mesi su e giù dal... Giostra. Ecco cosa si profila da ottobre per chi deve viaggiare lungo la A20 per attraversare la Messina e magari proseguire verso Catania. Ancora sorprese nella zona dei lavori del viadotto Ritiro e dello svincolo di Giostra.

Durante la fase di smontaggio e rimontaggio della carreggiata Palermo-Messina del viadotto Ritiro, il traffico autostradale che proviene da Palermo sarà costretto a lasciare la tangenziale, uscire allo svincolo di Giostra, arrivare in città fin sul viale Giostra e poi, per chi deve proseguire verso Messina-Boccetta o Catania, riprendere lo stesso svincolo, quello d'ingresso, e rientrare in autostrada dopo il viadotto Ritiro.

