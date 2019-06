Messina, riapre piazza Cairoli: resta il divieto alle auto solo nei week-end

Piazza Cairoli riaprirà al traffico dal lunedì al venerdì, mantenendo la pedonalizzazione solo nei week-end.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca ed il vicesindaco, Salvatore Mondello hanno deciso di accogliere la richiesta avanzata dall’associazione MessinaInCentro, “accompagnata” da 110 firme. Richiesta analoga era giunta, per certi versi anche come “provocazione” in assenza di un restyling dell’isola pedonale, dall’Associazione Piazza Cairoli.

Il provvedimento (che dovrà essere ratificato comunque dal consiglio comunale) sarà sperimentale, fino al 30 settembre. Nel frattempo la questione sarà valutata nell’ambito del Piano urbano del traffico, in fase di redazione. Piano nel quale, ha rivelato il vicesindaco Mondello, verrà valutata la percorribilità della pedonalizzazione della cortina del porto.

Da chiarire se sarà possibile, come richiesto dai commercianti, istituire i parcheggi a pagamento nel perimetro della piazza. Si chiude così, ad eccezione dei fine settimana, la lunga vicenda dell’area pedonale Cairoli, iniziata nel gennaio 2014 con un esperimento che comprendeva anche porzioni di via dei Mille, via Giordano Bruno e viale San Martino, proseguita, dopo battaglie politiche e nei tribunali amministrativi, con la riduzione della sola piazza. .

Ed ora nemmeno quella, se non il sabato e la domenica. In attesa di future ipotesi tutte da verificare.

