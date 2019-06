Perseguitava il suo avvocato, messinese condannato a 6 anni e 4 mesi

Arriva una pesante condanna per il pregiudicato 34enne che nel febbraio scorso fu arrestato dalla Polizia per aver perseguitato il suo ex legale, con minacce e richieste di denaro. Un'escalation sempre più stringente e pericolosa. Il giudice monocratico Fabio Pagana lo ha condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione, a fronte di una richiesta dell’accusa di 3 anni.

Le iniziali richieste di denaro assunsero, col passare dei giorni, toni sempre più aggressivi e minatori trasformandosi in palesi minacce. Il 34enne iniziò a pedinare l’avvocato in Tribunale, allo studio, attendendolo anche per ore e pure sotto la pioggia.

Non esitò a disturbare i condomini bussando ripetutamente alle loro porte per avere informazioni sulla vita privata del professionista costretto, addirittura, a lasciare, per un periodo medio-lungo, la città alla ricerca della serenità perduta.

Una pericolosa ossessione che aveva creato nella vittima uno stato di terrore e costante agitazione, ricostruita a suo tempo dai poliziotti delle Volanti.

