Capo d'Orlando, continua l'emergenza rifiuti: operai in sciopero

Ieri mattina a Capo d'Orlando l'immondizia è rimasta sui marciapiedi. Gli operai della Ekoservizi, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in città, sono a credito di tre mesi di stipendio ed esasperati per le difficoltà economiche che riscontrano, ieri hanno incrociato le braccia.

All'improvviso il fermo del servizio ha creato diversi disagi alla città, e ancora ieri sera tantissimi contenitori dei rifiuti erano esposti sui marciapiedi per essere ritirati. Un ritiro che non è avvenuto e che forse non avverrà neanche oggi e domani, poiché il summit tra il sindaco Ingrillì ed i responsabili della Ekoservizi è stato rinviato proprio a lunedì.

