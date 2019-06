Incidente mortale a Sant'Agata di Militello, donna esce da un locale e viene travolta da un'auto

Tragedia della strada, questa notte a Sant'Agata di Militello in provincia di Messina, dove una donna di 62 anni, Cettina Gentile, è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che va da Torrenova a Sant'Agata Militello. L’incidente si è verificato intorno alle 2 di notte nella zona del lungomare, nei pressi di un lido.

La donna si trovava in compagnia del marito, erano appena usciti dal locale sulla spiaggia dove avevano trascorso la serata. All’improvviso, mentre stavano attraversando la strada, è sopraggiunta un’auto, condotta da una giovane che, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, l’ha travolta. L’impatto con l’auto è risultato fatale per la donna.

La corsa in ambulanza verso l’ospedale di Sant'Agata Militello, purtroppo, non è servita a salvarle la vita, la sessantenne è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio. I carabinieri della Compagnia di Sant'Agata Militello sono intervenuti sul posto per i rilievi ed hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata