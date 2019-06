Incidente sull'A20 tra Barcellona e Milazzo, auto si ribalta: 5 feriti

Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A/20, tra Barcellona e Milazzo. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Stilo station wagon con una famiglia russa a bordo – quattro adulti ed un bambino - ha capottato per circa cento metri all'interno dello spartitraffico autostradale ed è rimasta piegata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Barcellona, i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e le ambulanze del 118. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la portiera dell'auto che era rimasta bloccata; in avanti i cinque sono stati condotti all'ospedale di Milazzo. Sembra che abbiano riportato lievi ferite e pertanto non si teme per la vita.

