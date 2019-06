Messina, manca il nuovo regolamento: la movida ancora senza musica

Ci vorranno ancora giorni prima che dalle stanze di Palazzo Zanca esca il regolamento sull'organizzazione della movida estiva a Messina. A doversi ancora interfacciare con i gestori dei lidi e degli stabilimenti è l'assessore alla Polizia municipale Dafne Musolino che ha in programma di incontrare i responsabili dei locali per conoscere le richieste necessarie affinché anche a Messina prenda il via la stagione.

La commissione che deve valutare i requisiti dei lidi non ha ancora svolto gli accertamenti nei locali. «Il problema è che manca un regolamento che ponga la differenza fra lido per la balneazione e lido destinato anche allo spettacolo», ha spiegato Musolino.

