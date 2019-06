Albero precipita su un'auto a Fiumedinisi, ferito il conducente

Disavventura ieri mattina per un automobilista che mentre percorreva la strada provinciale agricola Fiumedinisi-Pedaria si è visto precipitare sul parabrezza della vettura che stava conducendo un albero di pioppo.

Tanto spavento e qualche escoriazione per il conducente, G.G., un ventiduenne alla guida di un Fiat Fiorino intento a recarsi sul luogo di lavoro. Per precauzione l'uomo è stato condotto al Policlinico di Messina, , come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, da dove è stato dimesso in breve tempo dopo che i sanitari, a parte qualche contusione ed escoriazioni diffuse, hanno potuto ravvisare che non vi erano i presupposti per trattenerlo oltre all'interno della struttura.

Sul luogo del singolare incidente è giunta la polizia metropolitana e successivamente una ditta privata incaricata dal Comune di rimuovere i tronchi e consentire la riapertura della strada.

