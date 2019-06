Incendio in un appartamento a Palermo, anziano muore intossicato dal fumo

Un incendio divampato in un appartamento di via Altarello a Palermo ha provocato la morte di un anziano, Benito Rotolo, di 79 anni, rimasto intossicato dal fumo che ha invaso la sua abitazione. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia che indaga.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Per l'anziano, trovato dentro l’abitazione al primo piano di una palazzina, non c'era più nulla da fare.

In casa i vigili del fuoco hanno trovato accumulata tanta carta e vestiti vecchi.

