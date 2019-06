Rischio tsunami, potenziato il sistema di allerta a Messina

Lo scorso maggio, la X edizione della Settimana della sicurezza Messina Risk Sis.ma 2019 è stata caratterizzata da esercitazioni tarate su uno scenario di terremoto e maremoto. Anche a quest'ultima calamità naturale è dedicata un'apposita sezione del Piano comunale di Protezione civile, visto che il territorio peloritano ha già conosciuto i suoi effetti devastanti.

In quest'ottica, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, rientra l'accordo in via di definizione tra Comune e Città metropolitana di Messina, finalizzato al potenziamento dei sistemi di allerta.

Nello specifico, sarà installata una stazione di rilevamento nella zona di Capo Peloro e ci si doterà di tutte quelle applicazioni necessarie a creare un altro sistema di allerta come quello già impiegato in occasione di eventi meteorologici critici. La popolazione sarà quindi avvisata sui telefonini, con messaggi vocali preregistrati.

