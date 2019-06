Caos sulla Catania-Messina, Lo Giudice: "Necessari i caselli gratuiti durante il weekend"

"La situazione di caos vissuta in diversi tratti della A18 Catania-Messina durante gli ultimi due fine settimana, benché comprensibile per la necessità delle manutenzioni, non è più tollerabile sia perché fonte di pericolo per gli automobilisti, sia perché al danno delle code si aggiunge anche la beffa del pagamento del pedaggio ai caselli autostradali.

Appunto per questo accolgo favorevolmente l’idea dall'Assessore Falcone di aprire gratuitamente i caselli durante il fine settimana, in modo da rendere il traffico più scorrevole e riconoscere ai cittadini-automobilisti il diritto a non pagare per quello che di fatto è un disservizio".

Lo ha detto il deputato regionale e Sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice.

© Riproduzione riservata