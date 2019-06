Sea Watch, la procura di Agrigento indaga e il Tar respinge il ricorso dell'Ong

La procura di Agrigento, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E questo avviene a ogni sbarco di immigrati. Anche in questo caso - dopo l’approdo di 10 extracomunitari sui 52 della Sea Watch 3 - il fascicolo è indirizzato a identificare possibili scafisti.

La Squadra mobile di Agrigento sta interrogando 3 donne e 4 uomini (gli altri sbarcati sono minori). Al momento, fonti della Procura evidenziano che non vengono valutate le condotte della Ong, visto che la Sea Watch 3 si trova in acque internazionali, a 16 miglia circa da Lampedusa. Il Tar del Lazio ha, intanto, respinto il ricorso presentato dalla Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco, firmato il 15 giugno dai ministri Salvini, Toninelli e Trenta.

«Non abbiamo ancora ricevuto nulla e, anzi, ci sembra piuttosto inusuale che altri vengano a conoscenza di una decisione del Tribunale prima ancora che ne siano informate le parti - ha detto il legale di Sea Watch Lucia Gennari -. Attendiamo di vedere il provvedimento e poi valuteremo cosa fare».

Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, ha chiesto che alla «Sea Watch sia indicato, tempestivamente, un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente. I migranti salvati in mare - ha spiegato - non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro».

Pronta la risposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini: «In Italia, col mio permesso non arriva nessuno. Possono mandare i caschi blu dell’Onu, gli ispettori del consiglio d’Europa, il commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non ne arrivano. Si arriva in Italia se si ha il permesso di arrivare in Italia, rispettando le leggi e i regolamenti e convenzioni internazionali - ha aggiunto il ministro dell’Interno -. Le Ong sono al di fuori della legge e la Seawatch, che è da giorni a zonzo per il Mediterraneo, sarebbe già arrivata in Olanda».

© Riproduzione riservata