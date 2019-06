Lavori in via Don Blasco e sul cavalcavia Ferroviario: divieti e limiti alla circolazione a Messina

Per consentire i lavori di realizzazione della strada di collegamento viale Gazzi e approdo ferroviario per la via Don Blasco, il Comune di Messina ha adottato delle modifiche alla viabilità.

Fino al 31 ottobre in via Maregrosso, nel tratto compreso tra le vie San Cosimo e Vittorio Veneto, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati. Previsto anche il divieto di transito per semicarreggiata garantendo lil passaggio delle auto a doppio senso nella rimanente parte di carreggiata.

Saranno comunque garantiti l’accesso a tutti gli ingressi insistenti sui tratti interessati dai lavori ed il transito pedonale sui marciapiedi e sui percorsi pedonali protetti.

Nella stessa zona, per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario di collegamento tra le vie La Farina/Don Blasco/San Raineri e del ponte che scavalca il corso del torrente Portalegna che collega la via Don Blasco con l’intersezione tra il cavalcavia e la via San Raineri, il dipartimento comunale Mobilità urbana ha adottato altre limitazioni viarie.

Sul cavalcavia previsto il divieto di sosta 0-24; sarà ristretta la carreggiata centrale mantenendo una larghezza di quattro metri, consentita la circolazione delle auto in direzione monte-mare. Il transito in direzione mare-monte sarà invece deviato nell’adiacente strada di accesso al parcheggio di interscambio “terminal bus extraurbani”. Infine sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia.

In merito al ponte che scavalca il corso del torrente Portalegna, che collega la via Don Blasco con l’intersezione cavalcavia/San Raineri, sarà sempre vietata la sosta 0-24; verrà ristretta la carreggiata stradale mantenendo una larghezza di sei metri al fine di consentire il doppio senso di circolazione; e vigerà il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia.

