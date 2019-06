Cavo elettrico si stacca in galleria nella Messina-Catania e finisce su un tir, autostrada chiusa per un'ora

Ancora disagi e pericoli per gli automobilisti in transito sull'autostrada A18 Messina-Catania. Nel pomeriggio, infatti, intorno alle ore 16.45, subito dopo l’ingresso della galleria Taormina, in prossimità del km 38,850, un cavo elettrico si è improvvisamente staccato dalla parte superiore della struttura e si è adagiato sulla sommità di un camion con rimorchio in transito.

Per circostanze fortuite non si sono registrati feriti e persone coinvolte dunque in questo increscioso episodio. Ma l'ennesimo "fuori programma" che va, ancora una volta, ad interessare l'autostrada Messina-Catania, ha creato delle code di alcuni chilometri, con tanti automobilisti rimasti bloccati, per di più in queste giornate calde ed ormai estive, in attesa di potersi rimettere in viaggio. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Stradale di Giardini Naxos e i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane, per disciplinare il traffico e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

I tecnici e del Cas e la PolStrada hanno constatato che un grosso cavo di alimentazione dell’impianto elettrico si era staccato finendo sul rimorchio di un mezzo pesante che transitava in quello stesso momento in direzione Messina. A segnalare l'accaduto era stato il camionista che ha avuto la prontezza di fermare subito il mezzo e di chiedere che ci fosse un intervento immediato in zona. L’autostrada è rimasta chiusa per quasi un’ora in attesa delle verifiche del caso. Il ritorno alla normalità è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30.

