Chiude la discarica di Lentini, ripercussioni su Messina: la città verso l'emergenza per l'estate

Un’emergenza rifiuti è alle porte a Messina. Proprio all’inizio dell’estate. Da stamattina, infatti, è chiusa la discarica di Lentini, dove vengono conferiti, tra gli altri, i rifiuti di Messina.

Da qui l’appello di MessinaServizi e Comune. “In considerazione della comunicazione ricevuta pochi minuti fa dalla Sicula Trasporti relativa alla chiusura dell’impianto di Grotte San Giorgio a Lentini, si invita tutta la cittadinanza a limitare al minimo indispensabile i conferimenti dei rifiuti indifferenziati, fermo restando che nelle prossime ore attendiamo notizie e/o comunicazioni da parte dell’assessorato regionale all’Ambiente, che ha aperto un tavolo di crisi per affrontare l’emergenza impiantistica venutasi a creare e non dipendente dalla nostra volontà”.

A comunicarlo è il presidente di MessinaServizi Giuseppe Lombardo, d’intesa con l’assessore all’Ambiente Dafne Musolino, che dichiara di “avere immediatamente contattato l’assessore regionale competente Alberto Pierobon, il quale ha confermato che è in corso un tavolo per gestire la crisi e sono attesi sviluppi nelle prossime ore, che saranno prontamente comunicati. Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione, evidenziando come la carenza di impianti rappresenti un’emergenza la cui definizione non può più essere rinviata”.

