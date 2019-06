Furci Siculo, lascia i rifiuti sul lungomare e il sindaco glieli restituisce

Ieri mattina, un residente di Furci Siculo, dopo aver sentito suonare il campanello di casa, ha aperto la porta e si è trovato di fronte il sindaco Matteo Francilia che gli ha riconsegnato il sacchetto di plastica pieno di rifiuti che, la notte prima, l'utente aveva abbandonato sul lungomare.

Il primo cittadino del centro jonico della provincia di Messina si è presentato a casa del cittadino “scortato” dagli agenti della polizia locale. Agenti che, dopo la “paternale” del sindaco all'utente, lo hanno verbalizzato.

Una sanzione necessaria elevata anche per rendere bene impresso nella memoria dell'utente che questi comportamenti non solo sono vietati ma sono anche controproducenti per l'immagine dell'intera comunità.

