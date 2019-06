Gioiosa Marea, chiuso un tratto della statale 113 per un crollo in galleria

La strada statale 113 è stata chiusa in via precauzionale, dopo il crollo di una parte dell'intonaco interno della galleria artificiale di Capo Calavà, lato Messina. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio e per fortuna l'intonaco non è finito addosso alle auto in transito.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Gioiosa Marea al comando del maresciallo Santo Fazio, i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, il sindaco di Gioiosa Marea Ignazio Spanò e i vigili urbani di Gioiosa Marea.

Pare che segni del decadimento dell'intonaco fossero già evidenti all'interno della galleria, localizzata in una zona particolarmente battuta dal vento e anche dalla salsedine che proviene dal mare sottostante. Vista la situazione si dovrà probabilmente procedere a monitorare tutta la galleria, per capire se ci sono altri pezzi di intonaco che possono crollare sull'asfalto e poi, dopo aver fatto i saggi e i lavori, la strada potrà essere riaperta.

Al momento la zona è completamente isolata, perchè il by pass che ha consentito mesi addietro il passaggio dei mezzi da Gioiosa Marea a Patti si trova oltre la galleria ed successivo traforo.

