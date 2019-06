Malore al Palazzo di Giustizia, muore un funzionario di Messina

Si è sentito male intorno alle 11 mentre era in ufficio, al Palazzo di Giustizia di Messina, come tutte le mattine, s'è accasciato a terra e dopo poche ore è morto in ospedale, al "Piemonte".

Si tratta del funzionario giudiziario Antonino Scanu, 59 anni. Quando ha accusato il malore i colleghi lo hanno subito soccorso e in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che vista la gravità della situazione lo hanno trasportato in ospedale.

Ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Scanu era in servizio da molti anni all'Ufficio esecuzioni della procura.

