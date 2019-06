Messina, slitta di dieci giorni la riapertura del parcheggio di Torri Morandi

Scivola di almeno una decina di giorni la riapertura del parcheggio di Torri Morandi e con esso di tutto il sistema di viabilità estiva della zona di Torre Faro a Messina.

L’area di sosta capace di 400 posti è dell’enel che lo concede al comune per tre mesi durante la stagione balneare. Tuttavia l’enel ha la necessità di mettere in sicurezza le scale di una struttura in disuso che si trova nell’area. Già lo scorso settimana si erano registrati problemi di viabilità nella zona.

