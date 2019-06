Messina, via ai sopralluoghi per la demolizione delle baracche ad Annunziata Alta

Si è svolta stamattina una conferenza dei servizi per pianificare la fase propedeutica alla demolizione delle baracche in cui vivevano i nuclei familiari assegnatari di alloggio a Matteotti.

Le attività di localizzazione sono indispensabili per consentire la rimozione dei misuratori (Enel, Amam e Telecom) e rendere inutilizzabili le strutture fatiscenti. Nel contempo saranno emesse le ordinanze di demolizione.

Sono stati programmati anche interventi di pulizia straordinari, disinfestazione e derattizzazione nelle aree di Annunziata alta, Via delle Mura, via Macello vecchio, Salita Tremonti - S. Chiara e via Quinto Ennio.

Il primo sopralluogo (Annunziata alta) è stato programmato per il 25 giugno alle 9.

