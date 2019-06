Moglie e figli segregati in casa per gelosia, arrestato un 53enne di Patti

Un uomo di 53 anni di Patti, nel Messinese, è stato arrestato dalla polizia per

maltrattamenti in famiglia aggravati.

Gli inquirenti hanno accertato che l'uomo aveva imposto alla moglie e ai figli minori una vera e propria segregazione in casa; per evitare che uscissero aveva persino serrato porte e finestre con lucchetti.

Ai bambini era vietato anche frequentare il catechismo o le feste di compleanno dei compagni di scuola. L'unico luogo in cui era consentito andare era la scuola. A quanto pare alla base di tutto vi era una insana e morbosa gelosia nei confronti della moglie e dei figli, che in più occasioni sarebbe sfociata anche in violenze.

Su richiesta del sostituto procuratore Alice Parialò il gip del tribunale di Patti Ugo Molina ha disposto il trasferimento del cinquantatreenne presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

