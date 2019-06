Rifiuti a Messina, rientra l'emergenza: la discarica di Lentini verso la riapertura

L'emergenza rifiuti dovrebbe essere scongiurata. La ditta Sicula Trasporti, che gestisce la discarica di Lentini nella quale Messina e altri 240 comuni siciliani (tra cui Catania e Siracusa) conferiscono i propri rifiuti, ha infatti comunicato di aver già sostituito il pezzo guasto che aveva portato alla chiusura e che sono in corso di avviamento gli ultimi accorgimenti e il collaudo.

La Sicula Trasporti prevede, dunque, di potere riaprire la discarica entro le prossime 24 ore. «Siamo una delle pochissime aziende che ha pezzi di ricambio in sede, un altra struttura avrebbe impiegato diversi mesi per risolvere il problema - spiega Marco Morabito, della Sicula Trasporti -, da tempo chiediamo ai Comuni di ridurre i rifiuti che conferiscono e adesso aumenteranno ancora di più in vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti che numerosi affollano la nostra isola. Una ricchezza, ma anche un problema ambientale».

Il Comune di Messina e MessinaServizi invitano comunque i cittadini a limitare il conferimento di rifiuti indifferenziati, nei prossimi giorni. In ogni caso sono stati noleggiati sei mezzi privati per potenziare i viaggi verso la discarica, che dovrebbero riprendere già in nottata.

