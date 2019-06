Caso Carlos Malatto, dopo la "vacanza" a Portorosa arriva l'interrogazione parlamentare

Adesso il Governo nazionale dovrà squarciare il velo del silenzio imposto sul “caso Malatto”, il torturatore e assassino argentino che da otto anni vive in Italia e da due in Sicilia: da ultimo s'è rifugiato nel Messinese, nel complesso turistico di Portorosa, fino a quando non è stato scovato dai cronisti di “Repubblica” e costretto a cercare un altro nascondiglio giacché non vi è più traccia di lui a Furnari.

Un'interrogazione parlamentare sulla presenza di Carlos Luis Malatto e il punto sull'iter processuale avviato in Italia, è stata sollecitata ai deputati di Articolo Uno da Maria Flavia Timbro e da Domenico Siracusano, segretario provinciale della Federazione di Messina.

