Incidente sulla Messina-Catania, 67enne perde il controllo della moto: ricoverato in codice rosso

Ancora un incidente sulla Messina-Catania, autostrada che purtroppo continua a balzare alle cronache per gli innumerevoli sinistri registrati, spesso legati alle condizioni strutturali precarie dell'arteria. In questo caso è rimasto coinvolto un uomo di 67 anni che autonomamente, mentre si trovava a bordo di una moto, ha perso il controllo del veicolo cadendo sull'asfalto in galleria all'altezza di Scaletta Zanclea.

Ciò è accaduto intorno alle 10,30: immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi da Santa Teresa di Riva ed è stato disposto il trasferimento all'ospedale Policlinico di Messina, dove l'uomo è giunto poco dopo le 11 in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma sotto controllo, non è in pericolo di vita. I medici hanno riscontrato varie contusioni e traumi diffusi sul corpo, soprattutto alle gambe. Potrebbero essere effettuati nelle prossime ore degli interventi per delle fratture, ma sono ancora in corso le valutazioni cliniche.

Intervenuta anche la polizia stradale, che si è occupata di gestire il traffico. A dire il vero, prima dell'arrivo degli agenti, un camionista avrebbe volontariamente fermato il proprio mezzo in carreggiata in modo da “proteggere” il centauro finito a terra, in attesa dell'arrivo della Polstrada. Disagi si sono registrati per circa due ore, poi la situazione è tornata alla normalità. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

