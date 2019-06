Ordine degli avvocati di Messina, Ciraolo e altri 3 consiglieri fanno un passo indietro

Revocano la propria candidatura per il rinnovo delle cariche in seno all'Ordine degli avvocati di Messina il presidente e altri tre consiglieri uscenti, la cui posizione rientra tra i casi di incandidabilità e ineleggibilità sanciti dalla Consulta della Corte Costituzionale lo scorso 18 giugno.

Il presidente Vincenzo Ciraolo, il segretario Giovanni Villari e i consiglieri Nunzio Cammaroto e Giuseppe Vadalà Bertini, ieri, hanno infatti ritirato la propria candidatura in ossequio al divieto imposto dalla legge di candidarsi per il terzo mandato consecutivo, così come avevano già annunciato nell'infuocato scontro a suon di missive che ha tenuto banco diversi giorni fa tra il gruppo Ciraolo e la fazione avversaria dell'Ordine.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE