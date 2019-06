Protesta al carcere di Agrigento, detenuti bruciano materassi: agenti intossicati

Alcuni agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati dal fumo nelle operazioni di spegnimento di un incendio in celle del carcere di Agrigento a dei materassi appiccato da detenuti. Lo rende noto il segretario regionale del Sappe, Calogero Navarra, sottolineando come «il tempestivo intervento del personale, con grande senso di responsabilità coraggio e professionalità, seppur rimaneggiato per la carenza di personale, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze».

Il sindacalista spiega che «non sono ancora note le motivazioni» del gesto, ma pare possa essere collegato «alla mancanza di acqua».

Il Sappe ricorda i 'numeri' del sistema carcerario: «una popolazione detenuta inferiore a quella attuale di oltre 60.400 presenze» ha fatto registrare «7.784 colluttazioni, 1.159 ferimenti, 91 evasioni (8 quelle femminili), 10.423 atti di autolesionismo, 61 suicidi, 1.198 quelli sventati» dalla polizia penitenziaria.

