Taormina, raid vandalico alla Villa comunale: danneggiato il muretto del Parco Trevelyan

Nuovi atti vandalici alla Villa comunale di Taormina. Come già accaduto in passato il muretto del Parco Florence Trevelyan è stato vandalizzato da ignoti che hanno divelto una parte della struttura.

Perentorio il commento dell'esperto del sindaco, Nicola Sciglio, che è intervenuto per constatare il danno e far predisporre all'assessorato ai Lavori pubblici un intervento di ripristino del muretto: «Si tratta dei soliti idioti, gente repressa che non ha coraggio».

L'episodio riporta d'attualità la necessità che la Villa comunale possa essere dotata di un impianto di videosorveglianza, per controllare che questo genere di fatti non si verifichino nuovamente.

