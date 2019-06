Autobus a Messina, per l'estate cambiano percorsi e orari: gli itinerari per le spiagge - Video

Cambiano da domani i percorsi e gli orari degli autobus a Messina in vista della stagione estiva. L'Atm ha comunicato il nuovo programma di esercizio, che sarà in vigore per tutta l'estate. Una richiesta che nelle utlime settimane era arrivata anche da parte di utenti e dalle circoscrizioni.

Ecco, nel dettaglio, le modifiche ai percorsi delle linee bus, in particolare per i mezzi che coprono il tragitto per le spiagge.

La Linea Shuttle 100 notturno verrà coperta con 5 bus che permetteranno una frequenza nella Zona Sud di 45 minuti e nella Zona Nord, per la presenza di numerosi locali notturni, la frequenza rispetterà una media di 30 minuti circa, il percorso prevede il transito all’interno del Villaggio di Torre Faro.

Dal 29 giugno

• Linea 2 (Altolia-Briga Sup.-Galati S. Lucia) la linea servirà anche il Villaggio di Galati Santa Lucia;

• Linee 3 (Pezzolo) 4 (S. Stefano Briga) 5 (Mili S. Pietro) 6 (Tipoldo) 10 (S. Gio-vannello) subiranno variazioni di orario;

• Linee 7 (Zafferia) 9 (S. Filippo Sup.-Vill. CEP) verrà ripristinato il capolinea a Villa Dante con variazioni di orario;

• Linea 16 (Montepiselli) variazione di percorso, con transito da viale Italia, viale Europa e ospedale Piemonte – Irccs Bonino Pulejo sia in andata sia in ritorno, e di orario;

• Linea 17 (Città Nuova) variazione di percorso, con transito in andata dal Torrente Trapani in ritorno dal viale Regina Margherita, e di orario;

• Linea 21 (Circonvallazione) prolungamento del percorso fino al Terminal Annunziata-Museo e potenziamento del servizio, per i residenti del luogo, con una frequenza che si attesta sui 60 minuti rispetto ai 120 minuti del precedente esercizio, al fine di favorire gli ingressi e le visite nelle numerose Cliniche presenti lungo il percorso;

• Linee 20 (S. Licandro) 22 (Conca D’Oro) le due linee verranno accorpate con i seguenti percorsi:

Andata: Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale S. Martino - Via I° Settembre – Via C. Battisti – Via T. Cannizzaro – Corso Cavour – Viale Boccetta – Via G.ppe Garibaldi – Viale Giostra – Viale Regina Elena – Via S. Licandro – Sx Bar Rizzo – S. Licandro Alto – Conca D’Oro (Via Fiore) – C/da Citola;

Ritorno: C/da Citola – Conca D’Oro (Via Leonardi) – Viale Annunziata – a DX Viale R. Elena – Clinica Cappellani – Viale Giostra – Via G.ppe Garibaldi – Via C. Battisti – Via Cannizzaro – Stazione C.le.

• Linee 29 (Castanea) 30 (Curcuraci) variazione di percorso, poiché alternativamen-te transiteranno tra i Villaggi di Castanea, Masse e Curcuraci percorrendo il viale Giostra o la via Consolare Pompea;

• Linea 32 (Ponte Gallo) variazione di percorso, con ripristino del Capo Linea al Terminal Annunziata-Museo con variazione di orario e potenziamento del servizio con una frequenza che si attesta sui 60 minuti;

• Linea 33 (Ponte Gallo Via A/20) variazioni di orario;

• Servizio Torri Morandi: il servizio verrà espletato dall'1 luglio con 2 bus navetta.

© Riproduzione riservata