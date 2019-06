Incendio nell'area industriale di Villafranca Tirrena

Tanta paura ed apprensione a Villafranca Tirrena per un incendio sviluppatosi all’interno dell’area industriale ex “Pirelli”, nel lotto di proprietà della società “Gestam”, che tratta rifiuti speciali, pericolosi e non, in un impianto il quale - a differenza del nuovo ancora in corso di autorizzazione presso gli uffici regionali - è invece operativo dal 2011.

Ieri sera, intorno alle ore 23, le fiamme hanno coinvolto un cassone situato nello spiazzale prospiciente la spiaggia di Divieto, lungo l’estremità nord dell’area industriale. Secondo una prima sommaria ricostruzione, fornita dai carabinieri e dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’incendio avrebbe interessato rifiuti ingombranti, in particolare suppellettili ed arredi per camere da letto, presenti all’interno di un contenitore metallico utilizzato per il trasporto del materiale. Non è ancora chiara la matrice dell’incendio, ma l’autorità giudiziaria non ha ritenuto di sottoporre l’area a sequestro per ulteriori accertamenti.

Alla fine non ha bruciato nessun rifiuto speciale, ma l'incendio ha destato un po' di allarme visto che la società è contestata perché vuole l'autorizzazione di un nuovo impianto poco lontano e in corso c'è una petizione.

