Lite a Santa Teresa Riva, colpisce con un paletto un uomo in negozio: fuggito

Increscioso episodio quello verificatosi stamattina all’interno di un negozio adibito alla vendita di prodotti per l’agricoltura sito nella zona nord a Santa Teresa Riva. Un uomo, su cui le forze dell’ordine sono già sulle tracce, con una spranga, una sorta di paletto solitamente usato come perno per le recinzioni, ha colpito un altro avventore del negozio, un 54enne di Limina.

I due, probabilmente venuti a contatto verbalmente per futili motivi, non si conoscevano fra di loro o almeno questa è stata l’impressione raccolta all’interno del locale.

Il malcapitato, nonostante perdesse sangue vistosamente dal capo è riuscito autonomamente a raggiungere il presidio sanitario di Piazza Municipio dove il medico di turno ne ha predisposto l’immediato trasporto al Policlinico di Messina per le cure del caso. Nel frattempo l’aggressore è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

