Sant'Alessio Siculo, entra dal barbiere per vendere calzini e ruba un cellulare: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato nelle scorse ore Francesco Battiato 45enne, di Catania, già noto alle Forze dell'Ordine ritenuto responsabile di furto aggravato a Sant'Alessio Siculo. L'arresto è stato eseguito dai militari dell'Arma della Stazione di Sant’Alessio Siculo,

Nel pomeriggio di venerdì scorso, l’uomo è entrato in un salone per acconciature uomo per proporre la vendita di calzini. Mentre il titolare cercava di accompagnarlo verso l’uscita, l’uomo, con azione fulminea, è però riuscito a sottrarre il cellulare al titolare del salone e si è dato alla fuga.

I Carabinieri, avvertiti dalla vittima, hanno predisposto un servizio di ricerca del ladro, che ha consentito, in breve tempo, di rintracciare Francesco Battiato, presso la locale stazione ferroviaria, ancora in possesso del telefono cellulare precedentemente rubato. Il telefono è stato così restituito al proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Nella mattinata di ieri, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto a carico del 45 enne catanese la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata