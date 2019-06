Tesi di laurea gettate nei cassonetti: l'Università di Messina avvia un'indagine interna

La polizia municipale di Messina ha trovato materiale didattico, tra cui copertine di tesi di laurea, abbandonato in via dei Verdi. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili.

Non si è fatta attendere la reazione dell'università di Messina, che «dopo avere appreso dai social che alcune tesi di laurea sono state ritrovate nei cassonetti, comunica che effettuerà una indagine interna al fine di appurare l’eventuale coinvolgimento di personale dell’Ateneo».

L’ateneo siciliano fa, inoltre, presente «che tutte le tesi che gli studenti consegnano alle segreterie di appartenenza sono regolarmente custodite in maniera permanente negli uffici, non essendo previsto il loro smaltimento».

Si ribadisce, inoltre, «l'impegno dell’università nella gestione dei rifiuti e si fa presente di avere avviato già dallo scorso aprile un progetto in collaborazione con Messina servizi per la raccolta della differenziata che viene effettuata con regolarità e con mezzi propri direttamente all’interno dell’Università».

