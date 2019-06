L'incidente mortale a Grotte, domani l’ultimo saluto di Messina a Martina Carbonaro

Sarà ancora il Duomo la sede prescelta per dare l’ultimo saluto a un’altra giovane figlia di Messina che se n’è andata. Troppo presto. Domani pomeriggio, alle 16, in cattedrale, saranno celebrati i funerali della ventenne Martina Carbonaro, morta martedì scorso nel terribile incidente di Grotte.

La città si stringerà intorno ai familiari e agli amici della sfortunata ragazza, così come avvenuto in occasione dell’ultimo saluto alla ventiquattrenne Margherita Rosso, deceduta 40 giorni fa a Paradiso. Analoghe scene strazianti e stesso luogo, tra l’altro, per le esequie di Gianluca Cerra, anch’egli 24enne, il cui cuore si è fermato sull’asfalto del Villaggio Aldisio, ancor prima.

Sul tragico impatto verificatosi nel villaggio di Pace, il 18 giugno scorso, la Procura ha aperto un’inchiesta e delegato gli accertamenti alla Sezione infortunistica della polizia municipale.

