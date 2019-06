Tassa dei rifiuti a Taormina, si stringe il cerchio sugli evasori

Si stringe il cerchio sugli evasori della Tari a Taormina e arriva il dato aggiornato sulla raccolta “porta a porta”.

«Il tempo della tolleranza è finito e non ci sarà più scampo per gli evasori né per chi fa il conferimento selvaggio dei rifiuti. Per questo abbiamo effettuato una riunione con il sindaco Mario Bolognari e con i vertici della Polizia locale per lanciare l'operazione “Città pulita”» spiega il vicesindaco Enzo Scibilia.

«La raccolta differenziata a Taormina - prosegue Scibilia - è arrivata al 74,90%. Non ci sono più i cassonetti sul territorio e non ci sarà più possibilità di depositare spazzatura qui per chiunque arrivava a Taormina da altri paesi».

