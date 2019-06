Cantiere di via Don Blasco, fra un mese la prima consegna nonostante l'ordigno

Il ritrovamento della bomba della seconda guerra mondiale nel cuore del cantiere della scalo merci S. Cecilia, non rivoluzionerà il cronoprogramma per la costruzione della nuova via don Blasco a Messina.

I tempi finora sono stati rispettati e anche se da qualche giorno quella porzione di tracciato è off limits per questioni di sicurezza, nel resto dei tronconi i lavori sembrano camminare speditamente.

La prima porzione dei 3,6 km dell'opera che deve congiungere la Falce alla Zir che sarà consegnata è la via Acireale, oggi via Franza. Nella zona industriale, la posa della pavimentazione dei marciapiedi è conclusa ma non ancora rifinita.

