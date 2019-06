Ordigno di via Don Blasco a Messina, domenica il disinnesco: in 2mila pronti allo sgombero

Saranno effettuate domenica prossima, il 30 giugno, le operazioni di disinnesco della bomba rinvenuta all’interno del cantiere del via Don Blasco, a Messina.

Previsto lo sgombero obbligatorio di chiunque abiti nel raggio di 400 metri. In altri 200 non sarà possibile circolare e quindi si dovrà rimanere in casa. Circa 2000 le persone da sgomberare . Stop ai treni dalle sette. Lo sgombero è previsto dalle 5. Durata delle operazioni da 4 a 8 ore.

L’area coinvolta tocca le vie Salandra e San Martino. In pieno centro città.

Ordigno bellico nel cantiere a Messina, sopralluogo per la rimozione - Foto Da Antonio Rizzo, Giuseppe Ruvolo, Salvatore Mondello e Marco Cassarà

