Ordigno di via Don Blasco a Messina, ecco le aree interessate alle operazioni di disinnesco

Resa nota la prima perimetrazione effettuata dal Comune di Messina delle aree interessate dalle operazioni di domenica prossima per il disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale trovata nel cantiere di via Don Blasco.

In verde il raggio di 400 metri all’interno del quale tutti gli edifici dovranno essere evacuati.

In giallo gli ulteriori 200 metri in cui sarà vietata la circolazione e di cittadini dovranno rimanere in casa durante tutte le quattro ore necessarie alla neutralizzazione dell’ordigno.

Ordigno bellico nel cantiere a Messina, sopralluogo per la rimozione - Foto Da Antonio Rizzo, Giuseppe Ruvolo, Salvatore Mondello e Marco Cassarà

Queste operazioni dovrebbero scattare alle 7:30. Nel dettaglio nelle prossime ore Palazzo Zanca con il coordinamento della prefettura indicherà uno per uno gli edifici da sgomberare anche attraverso appositi avvisi.

© Riproduzione riservata