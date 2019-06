"Sistema Siracusa", il gup dice no al patteggiamento per Amara e Calafiore

Patteggiamento rigettato. Si arricchisce di una nuova puntata giudiziaria la maxi inchiesta sul "sistema Siracusa".

Pochi minuti fa a Messina il gup ha detto no al patteggiamento della pena agli avvocati siracusani Piero Amara e Giuseppe Calafiore per i fatti di Messina. I due legali avevano chiesto la pena concordata, in "continuazione" con i fatti contestati a Roma, dove il patteggiamento a 3 anni è già divenuto definitivo, per una pena globale che si aggirava sui 4 anni totali.

Ma a Messina il gup non ha ritenuto congrua la sanzione da irrogare per la gravità dei fatti legati al primo troncone dell'inchiesta. Adesso la vicenda processuale che riguarda Amara e Calafiore si avvia verso il dibattimento davanti al tribunale.

© Riproduzione riservata