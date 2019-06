Ordigno di via Don Blasco a Messina, perimetrate le aree: oltre 3mila gli abitanti coinvolti

La perimetrazione dell'area del centro città interessata alle operazioni di sgombero previste per domenica, adesso è stata definita e anche le stime sui residenti interessati sono cresciute a oltre 3000.

Il Comune di Messina ha tracciato con precisione i due raggi di 400 e 600 metri attorno al punto dove si trova la bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta in via don Blasco e ha già fatto partire la fase d'informazione alla popolazione che vive in quella zona.

Ai portoni dei tanti condomini di quei 39 isolati, sono stati affissi ieri sera gli avvisi in cui vengono dettate le norme di comportamento da tenere durante il “bomba-day”.

