Spettacolare incidente, stamani, in pieno centro a Messina, all’incrocio tra le vie Luciano Manara e Risorgimento. Forse per una mancata precedenza, si sono toccati due veicoli.

A causa dell’impatto, un furgone-frigo si è ribaltato. Solo lievi ferite per il conducente, trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia municipale le, che ha effettuato i rilievi, e i vigili del fuoco.

