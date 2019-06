Orari per la musica, sosta a pagamento e niente ambulanti: le nuove regole della movida a Messina

Entro venerdì dovrebbe essere emanata l’ordinanza che regolerà la movida notturna sul litorale messinese. Il provvedimento era stato annunciato per lo scorso week end, ma la necessità di bilanciare interessi assai diversi, seppur legittimi, ha fatto slittare l’iniziale scadenza fissata dall’Amministrazione.

Da un lato - riporta la Gazzetta del Sud oggi in edicola, infatti, le rivendicazioni dei gestori degli stabilimenti balneari che chiedono maggiore “elasticità”, dall’altro le esigenze dei residenti delle zone rivierasche che lamentano l’elevato inquinamento acustico prodotto dalle “serate”.

Ieri pomeriggio, in commissione congiunta a cercare la sintesi, sono stati l’assessore Dafne Musolino, il commissario della polizia municipale Giovanni Giardina, i rappresentanti di I, V e VI circoscrizione e il presidente dell’Atm Pippo Campagna.

Tanta la carne al fuoco, due le principali novità rispetto ai primi elementi trapelati dell’ordinanza: verrà disposto il divieto assoluto di commercio ambulante per tutta la stagione estiva sulla riviera, ad eccezione delle cosiddette licenze brevi (della durata massima di 5 giorni) in occasione di feste patronali e verranno introdotti stalli a pagamento per la sosta notturna in alcune aree lato mare della litoranea nord.

Discussione in commissione anche sugli orari di diffusione della musica: il “silenzio” il lunedì; la fascia oraria 21-2 il martedì e il mercoledì; 21-3 il giovedì, il venerdì e il sabato, 18-3 la domenica.

