Condotta idrica da riparare a Messina, oggi e domani meno acqua in città

Saranno effettuati oggi gli interventi programmati per la riparazione della condotta adduttrice di Fiumefreddo che richiederanno la sospensione, per circa sei ore, dell'afflusso idrico dalla centrale di Torrerossa verso la rete idrica cittadina di Messina.

In termini di gestione del servizio, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, il mancato afflusso di acqua verso i serbatoi cittadini comporterà, nelle giornate di oggi e di domani, una riduzione nei tempi di erogazione idrica per singole zone della città dello Stretto, per consentire di tesaurizzare le provviste d'acqua presenti nei serbatoi, mantenendo gli idonei livelli di approvvigionamento, al fine di evitare la sospensione della distribuzione, soprattutto nelle zone situate più in alto rispetto al livello del mare e nelle abitazioni ed esercizi ubicati lungo la riviera nord di Messina.

Da sabato 29, invece, secondo programma, si tornerà alla consueta erogazione in tutta la città.

