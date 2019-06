False gare di ciclismo per incassare contributi, 31 rinvii a giudizio a Barcellona: c'è anche un ex sindaco - Nomi

Il gup Valeria Gioeli, su richiesta del pm Sarah Caiazzo, ha ordinato il rinvio a giudizio di 31 persone nei confronti delle quali, a seguito dell'operazione “Ghost Race” (gare fantasma) portata a termine dalla Guardia di finanza, si ipotizzano i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato.

Sarebbero state create società e false gare ciclistiche per incassare contributi pubblici, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola.

Per questi reati, dinanzi al Tribunale di Barcellona, nel processo che inizierà il 4 novembre, dovranno comparire colui che viene considerato l'ideatore del sistema, l'ex sindaco, già ufficiale sanitario, di Terme Vigliatore, Giovanni Duci e altri 30 indagati.

La figlia del politico Florinda Duci, 39 anni, già assessore e vicesindaco fino allo scorso anno a Terme Vigliatore; Felice Germanò, 49 anni, attuale presidente del consiglio comunale di Furnari; Domenico Recupero, 33 anni, originario di Barcellona e residente a Fondachelli; Sebastiano Cotugno, 76 anni, San Filippo; Antonino Bellinvia, 75 anni, Terme Vigliatore; Catena Da Campo, 56 anni, originaria di Fondachelli Fantina e residente a Rodi Milici; Carmela Pietrini, 66 anni, Barcellona; Girolamo Sindoni, 74 anni, Milazzo; Giuseppe Catania, 64 anni, Terme Vigliatore; Nunzio Aragona, 69 anni, San Filippo; Giuliano Molino, 68 anni, Terme Vigliatore; Fiorella Sheila Duci, 37 anni, Furnari; Nunziata La Rosa, 64 anni, Mazzarrà Sant'Andrea; Sergio Miligi, 54 anni, Furnari; Maria Catena Giunta, 36 anni, Terme Vigliatore; Pietro Maio, 77 anni, Rodì Milici; Sebastiano Calabrò, 50 anni, Barcellona; Pierpaolo Attanasio, 41 anni, Barcellona; Mario Bucolo, 56 anni, originario di Mazzarrà e residente a Terme Vigliatore; Morena Duci, 38 anni,Furnari; Francesca Calagna 71 anni, Terme Vigliatore; Anna Antonella Ciccolo, 49 anni, Terme Vigliatore; Angela Perdichizi 64 anni, Barcellona; Giovanni Salamone, 67 anni, Terme Vigliatore; Maria Luisa Pagano, 28 anni, Barcellona; Mario Barresi 43 anni, Barcellona; Anna Pagano 35 anni, originaria di Barcellona e residente a Bolzano; Concetto Munafò, 71 anni, Rodì Milici; Gila Mimosa Duci, 31 anni, Terme Vigliatore e Marco Failla 34 anni, Furnari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE